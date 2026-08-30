Тело в мешке и со связанными руками: в Одесской области жестоко убили 15-летнюю девушку

Фото: прокуратура Одесской области

В Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

Измаильская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

В субботу, 29 августа, во время следственно-оперативных мероприятий правоохранители обнаружили на свалке в одном из сел тело несовершеннолетней. Руки девушки были связаны, а тело спрятали в мешок.

По предварительным данным, смерть могла наступить в результате удушения — асфиксии. Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В тот же день правоохранители задержали, вероятно, причастного к преступлению — 19-летнего жителя этого же села. Пока с ним проводят следственные действия.

Прокуратура решает вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Захаровской общине Раздельнянского района Одесской области полиция расследует избиение семерых детей их отцом.