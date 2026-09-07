В Киевской области жестоко избили 13-летнюю девочку

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Ирпене. Там компания подростков была у железнодорожного вокзала. Между тремя девушками произошел конфликт, после чего началась потасовка. Мать 13-летней девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее дочь избили.

"Сейчас работники полиции проводят проверку и устанавливают причастных лиц к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.