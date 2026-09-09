Задушив після сварки та пішов спати: на Житомирщині розслідують вбивство жінки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Вільшанській громаді Житомирської області поліцейські затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 44-річної співмешканки

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Про смерть жінки поліцію повідомили вранці 7 вересня. На місце приїхали поліцейські та медики.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері чоловік та жінка разом вживали алкоголь у власному будинку. Між ними виник побутовий конфлікт, під час якого чоловік кілька разів ударив співмешканку, а після її падіння стиснув їй горло руками.

За висновками експертів, отримані жінкою тілесні ушкодження стали причиною її смерті.

Після цього чоловік залишив жінку на підлозі та ліг спати. Вночі він зателефонував своєму синові й розповів про смерть співмешканки. Син повідомив про подію поліцію.

Слідчі затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

9 вересня суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.