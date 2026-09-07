Фото: полиция

Правоохранители расследуют обстоятельства семейной трагедии в Яворовском районе Львовской области. Происшествие случилось 6 сентября в одном из сел громады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель во время конфликта нанес своей жене несколько ножевых ранений, которые оказались смертельными. После этого 68-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, ударив себя ножом в участок сердца.

Тела родителей без признаков жизни обнаружила их дочь, которая и вызывала правоохранителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на Волыни к пожизненному заключению приговорили мужчину, убившего бывшую жену и тещу на глазах у детей.