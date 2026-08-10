Смертельное ДТП в Житомирской области: иномарка вылетела в кювет

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно за рулем автомобиля Opel была 43-летняя женщина. Она не справилась с управлением и машина съехала в кювет, где столкнулась с деревом. В результате ДТП женщина погибла. Ее пассажир был госпитализирован с травмами.

"В настоящее время следователи полиции устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в поселке Сосновое Березновской общины Ровенского района в результате аварии погиб 41-летний пешеход.