Украинские войска на Юге накрыли "офис" оккупантов дронами

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Украинские пилоты атаковали дронами "офис", который обустроили себе оккупанты на Южно-Слобожанском направлении. Пограничники показали эффетное видео, которое это произошло

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Военные пограничной службы "Черновцы" типа С в составе Сил обороны Украины выполняют задачи на Южно-Слобожанском направлении. На этот раз им удалось дронами нанести удары по укрытиям россиян. В частности, это был и "комфортный офис" с кондиционером, который обустроили для "особых" окупантов.

Также пилоты беспилотников Vampire уничтожили логово россиян, которое они замаскировали в лесополосе.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БПЛА.