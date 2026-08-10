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10 августа 2026, 21:30

В Харькове женщина во время застолья ударила ножом мужчину

10 августа 2026, 21:30
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове полицейские сообщили о подозрении 33-летней женщине, подозреваемой в нанесении тяжких телесных повреждений своему мужчине во время конфликта

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова. По предварительным данным, супруги вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возникла ссора.

Во время конфликта женщина нанесла мужчине ножевые ранения.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 33-летнюю нападающую.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Сарнах на Ровенщине полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней соседки, ограблении и поджоге ее дома. Мужчина недавно уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойные нападения.

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