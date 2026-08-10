В Одесской области во время боевого задания разбился истребитель МиГ-29: пилот успел катапультироваться
В Одесской области вечером 10 августа во время выполнения боевого задания потерян самолет МиГ-29, пилот катапультировался
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.
"Вечером 10 августа 2026 года, во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных Сил. Летчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину.
Летчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение.
Причины инцидента устанавливаются.
Как известно, накануне разбился бомбардировщик Су-24М 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Погибли майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.