Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области правоохранители сообщили о подозрении врачу одного из медицинских учреждений областного центра, подозреваемого в требовании неправомерной выгоды от военнослужащего

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, медработница пообещала военному посодействовать в получении заключения военно-врачебной комиссии о связи заболевания с прохождением военной службы, а также помочь с установлением II группы инвалидности.

Следователи установили, что за такие "услуги" женщина получила 2 тысячи долларов за оформление заключения ВЛК и еще 3 тысячи долларов за содействие в установлении инвалидности.

Во время обысков в служебном кабинете и по месту жительства фигурантки изъяли 18 тысяч долларов США и 5 тысяч евро.

Врачи инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности сроком до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к противоправной схеме.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП Киевщины – врачу-психиатру коммунального медицинского учреждения по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом.