В Ровенской области мужчина убил пенсионерку ради двух тысяч гривен и устроил пожар

Фото: полиция Ровенской области

В Сарнах на Ровенщине полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней соседки, ограблении и поджоге ее дома. Мужчина недавно уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойные нападения

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Сообщение о пожаре на улице Котляревского поступило в милицию от спасателей 9 августа около 22:30. Во время тушения огня в одной из комнат дома обнаружили тело 83-летней владелицы дома.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от асфиксии.

По предварительным данным следствия, 35-летний сосед пришел в дом пенсионерки, задушил ее и нанес удары по голове. После этого он похитил 2 тысячи гривен, а чтобы скрыть преступление, поджег дом.

Оперативники Сарненского районного отдела полиции и управления уголовного розыска в течение нескольких часов установили местонахождение подозреваемого и задержали его на одной из улиц города.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи готовят сообщения о подозрении по фактам:

умышленного убийства;

разбоя;

преднамеренного поджога.

В полиции отметили, что ввиду тяжести инкриминируемых преступлений подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Днепре полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 56-летнего знакомого. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в заброшенном здании в Новокодакском районе города.