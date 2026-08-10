В Ровенской области мужчина убил пенсионерку ради двух тысяч гривен и устроил пожар
В Сарнах на Ровенщине полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней соседки, ограблении и поджоге ее дома. Мужчина недавно уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойные нападения
Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .
Сообщение о пожаре на улице Котляревского поступило в милицию от спасателей 9 августа около 22:30. Во время тушения огня в одной из комнат дома обнаружили тело 83-летней владелицы дома.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от асфиксии.
По предварительным данным следствия, 35-летний сосед пришел в дом пенсионерки, задушил ее и нанес удары по голове. После этого он похитил 2 тысячи гривен, а чтобы скрыть преступление, поджег дом.
Оперативники Сарненского районного отдела полиции и управления уголовного розыска в течение нескольких часов установили местонахождение подозреваемого и задержали его на одной из улиц города.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи готовят сообщения о подозрении по фактам:
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умышленного убийства;
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разбоя;
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преднамеренного поджога.
В полиции отметили, что ввиду тяжести инкриминируемых преступлений подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.
Напомним, что в Днепре полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 56-летнего знакомого. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в заброшенном здании в Новокодакском районе города.