Массированный удар по Днепропетровщине: почти 60 обстрелов в день, есть погибший и раненые
Российские военные в течение дня почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, погиб мужчина, еще три человека получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
Для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.
В Никопольском районе удары получили город Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины. Повреждена инфраструктура, здание бассейна, частные дома и автомобиль. Погиб 57-летний мужчина, еще три человека получили ранения.
В Синельниковском районе враг целил по Петропавловской и Васильковской общинах. Поврежденная заправка.
В Криворожском районе удары получили Софиевская, Новопольская и Грушевская общины. Возникли пожары, повреждена инфраструктура.
В Верховцевской общине Каменского района повреждено предприятие.
В Павлоградском районе россияне избивали по городу Павлоград и Вербковской общине, в результате чего вспыхнули пожары.
Напомним, что российские войска нанесли удар по жилому кварталу Никополя на Днепропетровщине . В результате атаки погиб один человек, еще трое жителей получили ранения.