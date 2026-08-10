Массированный удар по Днепропетровщине: почти 60 обстрелов в день, есть погибший и раненые

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные в течение дня почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, погиб мужчина, еще три человека получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

В Никопольском районе удары получили город Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины. Повреждена инфраструктура, здание бассейна, частные дома и автомобиль. Погиб 57-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

В Синельниковском районе враг целил по Петропавловской и Васильковской общинах. Поврежденная заправка.

В Криворожском районе удары получили Софиевская, Новопольская и Грушевская общины. Возникли пожары, повреждена инфраструктура.

В Верховцевской общине Каменского района повреждено предприятие.

В Павлоградском районе россияне избивали по городу Павлоград и Вербковской общине, в результате чего вспыхнули пожары.

Напомним, что российские войска нанесли удар по жилому кварталу Никополя на Днепропетровщине . В результате атаки погиб один человек, еще трое жителей получили ранения.