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10 августа 2026, 21:35

В Днепре и Житомире активировали Старлинки для россиян

10 августа 2026, 21:35
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Фото из открытых источников
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Правоохранители разоблачили две схемы незаконной регистрации спутниковых терминалов Старлинк для вооруженных группировок агрессора. Предателей задержали в Днепре и Житомире

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Днепре контрразведка СБУ разоблачила женщину, выполнявшую задачу россиян в обмен на деньги для покупки наркотиков. По заказу окупантов она оформила один Старлинк на свое имя, а затем начала привлекать к регистрации терминалов своих знакомых, которые тоже хотели заработать на "дозу".

В Житомире задержана безработная и ее приятель. Сначала женщина зарегистрировала одну станцию Старлинк на себя, а затем привлекла знакомого, с которым они начали серийную активацию в почтовых отделениях. Для этого они использовали подставные лица, которые предоставляли свои данные за "процент".

Все трое получили подозрения. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске и задержала российского агента. Первый взрыв должен произойти на паркинге после дистанционной активации самодельной взрывчатки. Второй подрыв враг планировал совершить по прибытии на место спасателей, полицейских, медиков и местных жителей.

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