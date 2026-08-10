Ужасное ДТП в Ровенской области: 15-летний парень на мопеде врезался в бетонный забор
В Ровенской области следователи открыли уголовное производство по факту ДТП, в котором тяжело травмировался несовершеннолетний мотоциклист. Парень находится в реанимации в состоянии комы
Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .
Авария произошла 9 августа около 22:40 в селе Карпиловка по улице Мира.
По предварительным данным, 15-летний местный житель, управляя мотоциклом Shineray, не справился с управлением и врезался в бетонный забор.
В результате столкновения подросток получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его в состоянии комы госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Ровно. Медики продолжают борьбу за его жизнь.
Правоохранители установили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке, а парень никогда не получал водительское удостоверение.
К тому же во время поездки он был без мотошлема.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения потерпевшему, следователи начали досудебное расследование.
Транспортное средство изъято.
Напомним, что в Сарнах завершили досудебное расследование в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжелой травме велосипедистки.