В Херсонской области в результате вражеских обстрелов и атак из дронов погиб человек

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На Херсонщине в течение 10 августа в результате обстрелов один человек погиб и четыре человека получили ранения

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 10 августа российская армия атаковала Херсонщину с помощью авиации, артиллерии и дронов разного типа.

"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, четыре получили ранения", - заявили в прокуратуре.

В частности, около 08:50 российские военные в Херсоне сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль – травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний водитель.

Также в Херсоне пострадал человек в результате авиаудара. Еще трое гражданских получили травмы в областном центре, Высоком и на трассе между Костыркой и Новорайском из-за вражеских дроновых атак.

Повреждения получили частные и многоквартирные дома, админздания, гостиница, больница, хозяйственные постройки, гаражи и автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что 9 августа 2026 года российская армия била по Херсонщине с помощью ствольной и реактивной артиллерии, дронов разного типа.