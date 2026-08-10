В Киеве мужчина поджег авто Героя Украины

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В Киеве судили мужчину за государственную измену. Выяснилось, что он поджег автомобиль героя Украины, а также хранил незаконное оружие

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2021 году мужчина переехал из оккупированного Крыма на подконтрольную Украине территорию. После начала полномасштабной войны его мобилизовали. Затем он самовольно покинул службу, затем вернулся в воинскую часть, но через некоторое время был уволен.

Последний год он работал курьером и искал способ связаться с россиянами. Уже в июне прошлого года он получил задачу поджечь автомобиль военного ВСУ: за это ему обещали 1000 долларов. После этого он нашел Ford Ranger камуфляжного цвета: мужчина облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Владельцем сожженного автомобиля оказался офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины, которому в тот день исполнилось 25 лет.

Также известно, что представитель ФСБ передал мужчине пистолет "Макарова" с патронами. Это оружие он собирался использовать для совершения убийства одного из известных политических деятелей, медийных лиц или военных.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, пытавшегося взорвать автомобиль украинского защитника в Николаеве. Злоумышленник был схвачен непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину.