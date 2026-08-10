Смертельна ДТП на Житомирщині: іномарка вилетіла в кювет

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, за кермом автомобіля Opel була 43-річна жінка. Вона не впоралась з керуванням і машина з'їхала у кювет, де зіткнулась із деревом. Внаслідок ДТП жінка загинула. Її пасажир був госпіталізований із травмами.

"Нині слідчі поліції встановлюють обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у селищі Соснове Березнівської громади Рівненського району внаслідок аварії загинув 41-річний пішохід.