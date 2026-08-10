В Киеве Audi столкнулась с грузовиком: погибли женщина и 2-летний ребенок

Фото: Национальная полиция

В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария произошла 10 августа около 5:50 утра на Житомирском шоссе в Святошинском районе столицы

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

По предварительной информации полиции, 24-летний водитель автомобиля Audi не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком с прицепом.

В результате ДТП 27-летняя жена водителя и их 2-летний ребенок погибли на месте. Сам мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали. Предварительно водитель был трезв.

По факту аварии правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких человек.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Напомним, в городе Березно Ровенского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 18-летний мотоциклист. У юноши не было водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке.