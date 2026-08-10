Фото: полиция

ДТП произошло 9 августа около 21:15 на трассе "Киев – Чоп" в селе Коростов Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Honda CR-V под управлением 48-летнего львовянина и рейсовый автобус Bova, за рулем которого находился 54-летний Стрый.

Пассажиров в салоне автобуса не было. В результате столкновения травмы получили водитель внедорожника и двое его пассажиров – 46-летняя женщина и 13-летний мальчик. Всех троих доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 10 августа в Киеве Audi столкнулась с грузовиком. Погибли женщина и двухлетний ребенок.