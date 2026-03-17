В Житомирской области аферисты украли деньги женщины, которая просила соцпомощь

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

49-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что в социальной сети наткнулась на объявление о возможности получить социальную помощь от государства "Тепло весны". Женщина заполнила регистрационную форму, а также указала конфиденциальную банковскую информацию. Сразу после этого аферисты списали с ее карточки около 20 тысяч гривен.

"Полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины и проводят мероприятия по установлению причастных к правонарушению", - сообщили в полиции.

