17 марта 2026, 20:10

В Житомирской области аферисты украли деньги женщины, которая просила соцпомощь

17 марта 2026, 20:10
Фото: Национальная полиция
Правоохранители предупреждают граждан о новой мошеннической схеме. Жительница Житомирщины стала жертвой аферистов

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

49-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что в социальной сети наткнулась на объявление о возможности получить социальную помощь от государства "Тепло весны". Женщина заполнила регистрационную форму, а также указала конфиденциальную банковскую информацию. Сразу после этого аферисты списали с ее карточки около 20 тысяч гривен.

"Полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины и проводят мероприятия по установлению причастных к правонарушению", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине аферисты, представившись работниками банка, украли у людей более 200 тысяч гривен. Правоохранители начали расследование.

полиция афера Житомирская область
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
