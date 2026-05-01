01 мая 2026, 21:45

На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, которого сочли непригодным еще 20 лет назад

Фото из открытых источников
Волынский окружной административный суд рассмотрел дело о мобилизации мужчины. Оказалось, что его еще в 2004 году сочли непригодным к военной службе, однако в 2025 году его все равно повторно внесли в реестр как военнообязанного

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В 2004 году военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к военной службе. В частности, это отражалось в "Резерв+". Однако в декабре 2025 года военные ТЦК остановили мужчину и направили его для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Впоследствии ВЛК признала его пригодным к военной службе, после чего повторно взята на военный учет, призвана по мобилизации и направлена в воинскую часть с последующим зачислением в списки личного состава.

Суд отметил, что если мужчину исключили из военного учета, то он не считается военнообязанным. Это значит, что мобилизовать его невозможно. При этом повторное медицинское освидетельствование было проведено с нарушением требований законодательства.

Суд пришел к выводу об обоснованности иска и постановил удовлетворить его полностью. Таким образом, приказ о призыве мужчины был отменен.

Напомним, ранее в Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием. Известно, что мужчина был сотрудником исправительной колонии, и по закону у него была отсрочка.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
