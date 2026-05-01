На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, которого сочли непригодным еще 20 лет назад

Волынский окружной административный суд рассмотрел дело о мобилизации мужчины. Оказалось, что его еще в 2004 году сочли непригодным к военной службе, однако в 2025 году его все равно повторно внесли в реестр как военнообязанного

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В 2004 году военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к военной службе. В частности, это отражалось в "Резерв+". Однако в декабре 2025 года военные ТЦК остановили мужчину и направили его для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Впоследствии ВЛК признала его пригодным к военной службе, после чего повторно взята на военный учет, призвана по мобилизации и направлена в воинскую часть с последующим зачислением в списки личного состава.

Суд отметил, что если мужчину исключили из военного учета, то он не считается военнообязанным. Это значит, что мобилизовать его невозможно. При этом повторное медицинское освидетельствование было проведено с нарушением требований законодательства.

Суд пришел к выводу об обоснованности иска и постановил удовлетворить его полностью. Таким образом, приказ о призыве мужчины был отменен.

