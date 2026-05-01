01 мая 2026, 21:57

"Новопечерские Липки" и миллионное состояние: экстопчиновника Николаевщины подозревают в незаконном обогащении

01 мая 2026, 21:57
Фото: Офис Генерального прокурора
Бывшему начальнику Главного управления одного из правоохранительных органов в Николаевской области сообщено о подозрении в приобретении необоснованных активов

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Ему инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 368-5 УК Украины.

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов подозреваемый приобрел активы, стоимость которых на 22,6 млн грн превышает его законные доходы за этот период.

Речь идет об объектах недвижимости в жилом комплексе Новопечерские Липки в Киеве: нежилое помещение площадью 138 кв. м, две квартиры общей площадью 200 кв.м и три паркоместа.

По версии следствия, формальной собственницей этого имущества стала теща подозреваемого.

В настоящее время ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную группу . Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами.

Николаев Офис генпрокурора коррупция
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Киеве военному "продавали" возможность служить в тылу
01 мая 2026, 23:55
На Волыни чиновник ТЦК "решал" проблемы с розыском за доллары
01 мая 2026, 23:30
Поражение мозга из-за немытой зелени: на Львовщине пациент в тяжелом состоянии
01 мая 2026, 22:54
Следы любви или домашнее насилие? Депутат Верховной Рады покусал собственную жену
01 мая 2026, 22:26
В Киеве ребенок проглотил 17 магнитов: 5-летней девочке провели тяжелую операцию
01 мая 2026, 22:15
На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, которого сочли непригодным еще 20 лет назад
01 мая 2026, 21:45
Забил до смерти металлическим ковшом: в Киеве будут судить россиянина за жестокое убийство 85-летней женщины
01 мая 2026, 21:28
Подростку из Днепра объявили подозрение за смертельный выстрел у 17-летнего товарища
01 мая 2026, 20:57
Жилье для ВПЛ: в "Дія" начали бронировать средства по ваучерам
01 мая 2026, 20:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »