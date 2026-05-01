Бывшему начальнику Главного управления одного из правоохранительных органов в Николаевской области сообщено о подозрении в приобретении необоснованных активов

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Ему инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 368-5 УК Украины.

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов подозреваемый приобрел активы, стоимость которых на 22,6 млн грн превышает его законные доходы за этот период.

Речь идет об объектах недвижимости в жилом комплексе Новопечерские Липки в Киеве: нежилое помещение площадью 138 кв. м, две квартиры общей площадью 200 кв.м и три паркоместа.

По версии следствия, формальной собственницей этого имущества стала теща подозреваемого.

В настоящее время ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную группу . Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами.