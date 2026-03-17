На Житомирщині аферисти вкрали гроші жінки, яка просила соцдопомогу

Поліція Житомирської області

49-річна жінка звернулась до поліції. Вона розповіла, що в соціальній мережі натрапила на оголошення про можливість отримати соціальну допомогу від держави "Тепло весни". Жінка заповнила реєстраційну форму, а також вказала там конфіденційну банківську інформацію. Одразу після цього аферисти списали з її картки близько 20 тисяч гривень.

"Поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України та нині проводять заходи для встановлення причетних до правопорушення", - повідомили в поліції.

