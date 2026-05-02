Звезда "Дизель Шоу" получила украинское гражданство
Звезда "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин получил украинский паспорт. Для этого актер сдавал все нужные экзамены
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Евгений Сморыгин рассказал, что он сдал экзамен на знание украинского языка, истории и Конституции Украины. Юморист набрал 97 баллов из 100 возможных. По его словам, сам экзамен он сдал еще три года назад, когда подавал прошение о предоставлении украинского гражданства. Украинский язык он учил прямо во время работы, когда переводил скетч-шоу.
Юморист отметил, что он мог бы попытаться оформить гражданство через брак и детей, ведь более 13 лет женат на украинке. Однако для этого ему нужно было ехать в Беларусь, а этого он делать не хотел.
Напомним, что, по словам ведущего Ивана Люленова, ему сказали, что нужно отказаться от молдавского гражданства, чтобы получить украинское. Однако сам шоумен хочет, чтобы у него было и молдавское гражданство и украинское. Потому нужно, чтобы Украине сначала были соответствующие законы.