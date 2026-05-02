Звезда "Дизель Шоу" получила украинское гражданство

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ".

Евгений Сморыгин рассказал, что он сдал экзамен на знание украинского языка, истории и Конституции Украины. Юморист набрал 97 баллов из 100 возможных. По его словам, сам экзамен он сдал еще три года назад, когда подавал прошение о предоставлении украинского гражданства. Украинский язык он учил прямо во время работы, когда переводил скетч-шоу.

Юморист отметил, что он мог бы попытаться оформить гражданство через брак и детей, ведь более 13 лет женат на украинке. Однако для этого ему нужно было ехать в Беларусь, а этого он делать не хотел.

Напомним, что, по словам ведущего Ивана Люленова, ему сказали, что нужно отказаться от молдавского гражданства, чтобы получить украинское. Однако сам шоумен хочет, чтобы у него было и молдавское гражданство и украинское. Потому нужно, чтобы Украине сначала были соответствующие законы.