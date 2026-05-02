"Это мой родной ребенок": Ольга Сумская откровенно рассказала о грусти из-за дочери в РФ

Фото из открытых источников

Народная артистка Ольга Сумская рассказала, что тема старшей дочери для нее табу. По ее словам, она постоянно испытывает общественное давление из-за выбора Антонины остаться в РФ.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

При этом, несмотря на гневные комментарии в социальных сетях, Ольга Сумская отметила, что она остается любящей мамой.

"Я не хочу ни слова говорить, потому что каждая фраза сразу летит в пространство. Я желаю себе прежде всего выдержки. Я пытаюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, который постоянно возникает вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мой родной ребенок, а я мама и я мама и я".

Напомним, что дочь Ольги Сумской строит свою карьеру в РФ. В прошлом году Антонина Паперна сыграла в сериале "Постукай в мою дверь" в Москве". Актриса проживает в РФ со своим мужем - российским актером Владимиром Ягличем.