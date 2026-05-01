В Киеве военному "продавали" возможность служить в тылу

В Киеве задержан мужчина, который обещал перевести военного с передового в тыловое подразделение. За это он хотел получить 10 500 долларов США

Об этом сообщает полиция Киева.

35-летний житель столицы нашел мужчину, которого недавно мобилизовали в ВСУ. Он предложил ему за 10 500 долларов перевестись из военного подразделения, непосредственно участвующего в боевых действиях, в часть обеспечения. Конкретно речь шла о должности рабочего подсобного отделения.

Делок убеждал "клиента", работающего в одном из государственных органов власти и имеющего влиятельные связи среди руководства военных подразделений. Сразу после получения средств его задержали. Как оказалось, делец находился в СЗЧ и находился в розыске.

