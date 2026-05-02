02 мая 2026, 00:35

Потап и Настя Каменских развелись

02 мая 2026, 00:35
Фото из открытых источников
Долгое время в сети ходили слухи о разводе популярной пары. Теперь они и сами подтвердили, что больше не вместе

Об этом артисты сообщили в Instagram, передает RegioNews.

Потап и Настя Каменских официально подтвердили, что они разводятся. При этом артисты не поделились деталями, неизвестно кто именно стал инициатором.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который впоследствии превратился в нечто большее. Но рано или поздно все приобретает свой конец. "Как ты не крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет. Потап и Настя", – говорится в сообщении.

Напомним, Потап и Настя Каменских с 2006 выступали вместе в дуэте. После развода Потапа с Ириной Горовой ходили слухи об их романе, однако долгое время подтверждений не было. В 2013 году их впервые заметили вместе на отдыхе за границей. В 2019 году они официально женились и подтвердили отношения.

шоу-бизнес
