Марина Весельская

Адвокат Марина Весельская обнародовала фотографии своей клиентки, на теле которой видны следы глубоких укусов. По словам юристки, автором этих "меток" является мужчина женщины - действующий народный депутат Украины

Об этом адвокатка сообщила в соцсетях, передает RegioNews .

"Депутат оставил следы любви жене, или мое новое дело. А на что вы способны ради любви?" – написала она.

В комментарии журналистам ТСН адвокатка отметила, что сейчас ожидает разрешения клиентки на разглашение деталей дела, поэтому воздерживается от дополнительных объяснений.

