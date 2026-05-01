57-летний житель Дрогобычского района оказался в тяжелом состоянии во Львовской областной инфекционной больнице из-за редкого инфекционного поражения головного мозга

Об этом журналистам lviv.media рассказала заведующая диагностическим отделением Тамила Алексанян, передает RegioNews .

Сначала медики подозревали грипп или пневмонию, ведь болезнь началась с высокой температуры и боли в горле. Однако после детального обследования диагноз оказался более серьезным. У пациента был обнаружен менингоэнцефалит.

"После обследования стало ясно, что возбудитель будет необычным. Лабораторные анализы подтвердили редкую бактерию", - отметила она.

Речь идет о Listeria monocytogenes — возбудителе листериоза, опасном инфекционном заболевании, которое может приводить к поражению мозга, сепсиса и даже смерти.

Из-за ухудшения состояния мужчину перевели в реанимацию, где провели необходимые процедуры, в частности, люмбальную пункцию. В настоящее время врачам удалось стабилизировать его состояние, пациента уже перевели из реанимации.

"Состояние тяжелое, но со значительным улучшением", - сообщили в больнице.

Медики пока не установили точный источник заражения. Известно, что бактерия чаще всего передается через загрязненные продукты питания, в частности, немытые овощи, зелень или готовые салатные миксы.

Врачи отмечают, что даже упакованные продукты, которые считаются "готовыми к употреблению", следует тщательно мыть перед потреблением.

По данным медиков, листериоз встречается редко, но представляет серьезную угрозу из-за высокой вероятности тяжелого течения.

Листериоз – это редкое, но одно из самых серьезных пищевых инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, болезнь случается нечасто, однако из-за высокой доли тяжелых случаев представляет значительную угрозу для здоровья.

Напомним, что в Николаеве правоохранители устанавливают обстоятельства вспышки острой кишечной инфекции среди питомцев одного из детских садов города.