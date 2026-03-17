В Киеве делец "продал" военному бегству за границу

В Киеве правоохранители разоблачили организатора незаконного трансфера за границу. Теперь он получил подозрение

Как выяснили правоохранители, организатор схемы искал мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации. Среди его клиентов тоже были военные.

Известно, что мужчина предложил свои услуги сожители военного. Он говорил, что может лично забрать военного в Харькове и доставить в столицу. Через несколько дней он планировал отвести "клиента" на запад в лесную местность, где тот смог бы перейти за границу вне пунктов пропуска.

Свои услуги он оценил почти в 9 тысяч долларов. Организатор схемы был задержан во время получения денег и сообщил ему о подозрении.

