17 марта 2026, 14:45

В Киеве делец "продал" военному бегству за границу

Фото: Национальная полиция
В Киеве правоохранители разоблачили организатора незаконного трансфера за границу. Теперь он получил подозрение 

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организатор схемы искал мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации. Среди его клиентов тоже были военные.

Известно, что мужчина предложил свои услуги сожители военного. Он говорил, что может лично забрать военного в Харькове и доставить в столицу. Через несколько дней он планировал отвести "клиента" на запад в лесную местность, где тот смог бы перейти за границу вне пунктов пропуска.

Свои услуги он оценил почти в 9 тысяч долларов. Организатор схемы был задержан во время получения денег и сообщил ему о подозрении.

Напомним, ранее в Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие. Инцидент произошел в конце февраля на улице Черноморского казачества.

полиция пересечение границы уклонение от службы Киев
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
