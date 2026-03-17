Двое жителей Одесщины наловили рыбы на 2,4 млн грн
Нанесенный рыбаками государству ущерб составляет почти 2,4 миллиона гривен. За совершенное мужчинам грозит ограничение свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Вчера, 16 марта, сотрудники водной полиции Измаильского районного отдела полиции вместе с пограничниками и рыбоохранным патрулем обнаружили возле села Озерное двух местных мужчин 30-ти и 49-ти лет, которые без разрешительных документов с помощью лесных сеток производили отлов рыбы.
У рыболовов изъяли в качестве вещественных доказательств резиновую лодку, шесть лесных сеток длиной триста метров и около полутора тысяч единиц рыбы, среди которой плоскирка, карась, окунь, толстолобик и сазан.
Браконьерам грозит ограничение свободы до трех лет.
