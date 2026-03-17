Вчера, 16 марта, сотрудники водной полиции Измаильского районного отдела полиции вместе с пограничниками и рыбоохранным патрулем обнаружили возле села Озерное двух местных мужчин 30-ти и 49-ти лет, которые без разрешительных документов с помощью лесных сеток производили отлов рыбы.

У рыболовов изъяли в качестве вещественных доказательств резиновую лодку, шесть лесных сеток длиной триста метров и около полутора тысяч единиц рыбы, среди которой плоскирка, карась, окунь, толстолобик и сазан.

Браконьерам грозит ограничение свободы до трех лет.

Напомним, в Одесской области будут судить браконьера, который нанес государству ущерб более чем на 8 млн грн. У рыбака изъяли две лесные сетки длиной 100 метров, забродный костюм и 368 единиц рыбы, среди которой – кефаль, камбала глосса и ставрида.