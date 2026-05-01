На Волыни чиновник ТЦК "решал" проблемы с розыском за доллары

На Волыни разоблачили должностного лица ТЦК и бывшего военного. Разоблачены два факта получения взяток

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель одного из отделений областного ТЦК и СП потребовал 2 тысячи долларов США. За эти деньги он обещал двум военнообязанным снять их с розыска. В частности, он говорил, что может повлиять на других должностных лиц. После этого "клиенты" могли официально трудоустроиться и получить бронирование.

Другую схему предлагал 43-летний младший сержант запаса ВСУ. Он пообещал военнообязанному "помощь" со снятием отметки в реестре и избеганием мобилизации. Свои "услуги" он оценил в 6 тысяч долларов.

Оба задержаны сразу после получения денег. Теперь они получили подозрение.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП.