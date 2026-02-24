Нашествие "работников банка": на Буковине аферисты украли у людей четверть миллиона

Фото: Нацполиция

На Буковине в сутки мошенники выманили у людей более 200 тысяч гривен. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

23 февраля 55-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что ему позвонил по телефону неизвестный, который представился работником банка. Под предлогом защиты карточного счета от несанкционированных действий аферист выманил у мужчины 130 тысяч гривен.

Также 76-летняя женщина стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, назвавшийся представителем правоохранительных органов. Он заявил, что ее дочери якобы грозит уголовная ответственность. Женщина, чтобы спасти дочь, согласилась отдать мошенникам 20 тысяч гривен.

52-летний житель Днестровского района тоже получил звонок от незнакомца, представившегося работником банка. Мужчина доверился мошеннику и перечислил ему 73 тысяч гривен.

"Сведения о фактах незаконного завладения средствами граждан полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования", - сообщили в полиции.

