В Киеве ребенок проглотил 17 магнитов: 5-летней девочке провели тяжелую операцию

Об этом сообщает Департамент здравоохранения КГГА, передает RegioNews.

Родители заподозрили, что ребенок что-то проглотил, и привезли его в больницу. Рентген подтвердил, что в желудочно-кишечном тракте имеется цепь из 17 магнитов. Медики отметили, что магниты могут притягиваться через стенки органов, пережимая ткани, нарушая кровоснабжение, и провоцировать перитонит.

"Когда ребенка доставили в операционную, она по-детски призналась нам: "У меня внутри для вас есть сюрприз", - говорит детский хирург Борис Ризберг.

Без разреза медики изъяли 12 магнитов. При этом остальные пять магнитов оказались в толстой кишке. Врачи применили интраоперационную колоноскопию: магниты осторожно переместили и удалили естественным путем. К счастью, некроза тканей не обнаружена. Ребенок спасен.

Заведующий психиатрическим отделением для детей младшего возраста Больницы №1 Владимир Харитонов отметил, что ребенок до 6 лет может брать в рот разные предметы: так дети познают мир. Однако если это происходит после 6 лет, важно обратиться к детскому психологу или психиатру.

Напомним, ранее в Нетишине 15-летняя девушка попала в реанимацию в критическом состоянии из-за сепсиса, развившегося в результате длительного отсутствия медицинской помощи.