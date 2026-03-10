В Черкассах разоблачили "криминальную группировку", которая требовала деньги у арестантов

Фото: Национальная полиция

В Черкассах разоблачили преступную группу, требовавшую деньги у задержанных за "спокойное пребывание" в следственном изоляторе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что организатором схемы был так называемый "смотрящий", действовавший непосредственно в исправительном учреждении. К деятельности он привлек двух "уголовных авторитетов" в возрасте 34 и 22 лет.

Следуя указаниям лидера, сообщники угрожали арестованным физической расправой и заставляли их платить за собственную безопасность и отсутствие конфликтов.

Во время обысков по местам содержания злоумышленников правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Двум фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается для определения роли и квалификации действий еще одного участника группировки.

Напомним, в Хмельницкой области судили женщину, которая покупала, хранила и пересылала наркотики в места лишения свободы. Она была соучастницей преступной организации из пяти человек, лидером которой был "смотрящий" за отделением № 5 госучреждения "Райковецкая исправительная колония (№ 78)".