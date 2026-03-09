"Работники банка" атакуют: на Прикарпатье аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен

Фото: Нацполиция

На Прикарпатье к правоохранителям обратились люди, ставшие жертвами мошенников. Все они получили подозрительные звонки от незнакомцев

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

К правоохранителям обратились две женщины, ставшие жертвами аэристов. Злоумышленники позвонили и представились работниками банка. Под предлогом "защиты счетов" аферисты выманили у них значительные суммы средств.

45-летняя жительница Ивано-Франковска доверилась мошенникам и выполнила ряд банковских операций, чтобы "защититься от незаконного оформления кредита". В результате с ее счета списали около 130 тысяч гривен.

Также 59-летняя житель Ивано-Франковска стала жертвой псевдобанкиров. В результате она потеряла 43 тысячи гривен.

"По обоим фактам следователи Ивано-Франковского районного управления полиции возбудили уголовные производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)", - сообщает полиция.

