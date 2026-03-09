12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 13:49

Обещали "отмазать" сына от ТЦК: в Тернополе женщина перечислила мошенникам 300 тыс. грн

09 марта 2026, 13:49
Фото: полиция
Полиция Тернополя расследует дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. Женщина потеряла крупную сумму, пытаясь через посредников решить вопрос о мобилизации своего сына

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина нашла в соцсети объявление, где предлагали "содействие" мужчинам, которых уже отправили в ТЦК или на полигон. Неизвестные пообещали помочь в решении вопроса о ее сыне.

Поверив мошенникам, 54-летняя женщина несколькими платежами перечислила на указанные реквизиты 300 тысяч гривен. После получения средств "посредники" перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество). Правоохранители устанавливают личности преступников.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали еще 10 схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Тернопольская область полиция мошенничество деньги уклонение от мобилизации мобилизация
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
