Фото: полиция

Полиция Тернополя расследует дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. Женщина потеряла крупную сумму, пытаясь через посредников решить вопрос о мобилизации своего сына

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина нашла в соцсети объявление, где предлагали "содействие" мужчинам, которых уже отправили в ТЦК или на полигон. Неизвестные пообещали помочь в решении вопроса о ее сыне.

Поверив мошенникам, 54-летняя женщина несколькими платежами перечислила на указанные реквизиты 300 тысяч гривен. После получения средств "посредники" перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество). Правоохранители устанавливают личности преступников.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали еще 10 схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.