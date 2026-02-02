Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина

Фото: Національна поліція

Поліцейські Чуднівщини розслідують обставини трагічної пожежі, що сталася в селі П'ятка Житомирського району, внаслідок якої загинула малолітня дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння житлового будинку надійшло до правоохоронців від медиків екстреної медичної допомоги 1 лютого близько 08:36.

У ході першочергових слідчих дій встановлено, що внаслідок пожежі будинок було повністю знищено. У приміщенні на момент загоряння перебували двоє дітей – віком 1 та 7 років.

Старшому хлопчику вдалося самостійно врятуватися. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло однорічної дитини.

За попередньою інформацією, мати дітей у момент загоряння перебувала на подвір’ї та займалася господарськими справами.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та причини виникнення пожежі.

