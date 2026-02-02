10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина

Фото: Національна поліція
Поліцейські Чуднівщини розслідують обставини трагічної пожежі, що сталася в селі П'ятка Житомирського району, внаслідок якої загинула малолітня дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння житлового будинку надійшло до правоохоронців від медиків екстреної медичної допомоги 1 лютого близько 08:36.

У ході першочергових слідчих дій встановлено, що внаслідок пожежі будинок було повністю знищено. У приміщенні на момент загоряння перебували двоє дітей – віком 1 та 7 років.

Старшому хлопчику вдалося самостійно врятуватися. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло однорічної дитини.

За попередньою інформацією, мати дітей у момент загоряння перебувала на подвір’ї та займалася господарськими справами.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та причини виникнення пожежі.

Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

27 січня 2026
