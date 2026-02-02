В январе оккупанты захватили вдвое меньше территорий Украины, чем в декабре – DeepState

Иллюстративное фото: Генштаб

В январе 2026 года российские войска оккупировали 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре и ноябре прошлого года

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

"Неожиданным фактом стал процент падения активности штурмовых действий – всего на 4% меньше, чем было в декабре, хотя большинство военных говорят, что январь все же относительно менее напряженный, чем в прошлом месяце", – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, больше всего атак приходится на Покровское направление (33%), второе место – Гуляйпольское (21%), далее – Константиновское (12%), Лиманское (8%) и Александровское (8%).

Негативным рекордсменом стало Славянское направление, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские войска также продвинулись в отдельных районах Харьковской области. В частности, в районе Лазовой.

