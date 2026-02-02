10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
02 февраля 2026, 08:42

Обещал освобождение от службы за $6000: в Винницкой области задержали представителя ОО

02 февраля 2026, 08:42
Фото: Национальная полиция
В Винницкой области правоохранители задержали представителя всеукраинской общественной организации, который за денежное вознаграждение обещал способствовать уклонению от прохождения военной службы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Речь идет о сотруднике отдела комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью одного из ячеек ВОО. По данным следствия, вместо разоблачения коррупционных схем мужчина наладил собственную противоправную деятельность.

Правоохранители установили, что фигурант за 6000 долларов США обещал повлиять на руководство воинской части и "решить вопрос" об освобождении военнослужащего от прохождения службы.

Мужчину задержали "на горячем". В ходе обысков изъято 6 тысяч долларов, полученных как неправомерная выгода, удостоверение сотрудника комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ВОО, мобильные телефоны и автомобиль.

Злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Киевский районный суд Одессы признал виновной следователя полиции в коррупционном преступлении. Она обещала мужу решить вопрос его выезда за границу. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен.

