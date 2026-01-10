12:45  10 января
В Харьковской области мужчина продавал генераторы, которых не существует
10:55  10 января
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
10:35  10 января
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
UA | RU
UA | RU
10 января 2026, 22:55

На Киевщине горел жилой дом: пострадали дети - младшему всего год

10 января 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Произошел пожар в селе Погребы Васильковской территориальной громады. Дети получили ожоги

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

10 января в Киевской области загорелся частный жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в селе Бушево в Киевской области произошел масштабный пожар. На улице Гранитной загорелись три грузовика и автомобильные шины. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар Киевская область
В Киевской области местные жители остались без укрытия во время обстрелов: подвал дома завалили гуманитарной помощью
10 января 2026, 17:05
Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11
В Киевской области после вражеской атаки спасатели достали из-под завалов семью
09 января 2026, 07:50
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Набросился с кухонным ножом: Днепр мужчина жестоко расправился с женщиной
10 января 2026, 22:35
На Прикарпатье на дороге нашли тело мужчины: что известно
10 января 2026, 21:55
Обмотал челюсти и шею скотчем: на Полтавщине спасли собаку, к которой жестоко относился мужчина
10 января 2026, 21:35
Что будет 11 января со светом: в Укрэнерго предупредили граждан об отключении
10 января 2026, 19:35
В Киеве завершили ликвидацию последствий обстрела: спасатели показали кадры с места
10 января 2026, 18:45
Отбирали документы и заставляли выполнять приказы: на Днепропетровщине разоблачили банду, которая брала людей в рабство
10 января 2026, 17:35
В Киевской области местные жители остались без укрытия во время обстрелов: подвал дома завалили гуманитарной помощью
10 января 2026, 17:05
В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину насмерть
10 января 2026, 16:25
В Полтавской области иномарка сбила подростка
10 января 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »