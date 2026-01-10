Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

10 января в Киевской области загорелся частный жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в селе Бушево в Киевской области произошел масштабный пожар. На улице Гранитной загорелись три грузовика и автомобильные шины. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.