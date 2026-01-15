В Житомирской области россияне атаковали критическую инфраструктуру

Иллюстративное фото: Общественное

Сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, пострадавших нет, пожары локализованы, а ремонтные бригады продолжают восстанавливать поврежденные объекты.

"Враг не прекращает попыток избавить нас от самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов", – отметил Бунечко.

Напомним, оккупанты уже три дня подряд атакуют объекты критической инфраструктуры в Житомирской области. В результате последней атаки были повреждены несколько таких в Коростенском и Звягельском районах.