РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые

фото: ГСЧС

Из-за российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Житомирской области ранены два работника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

"Возникли пожары, ликвидация которых осложнялась повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасатели ликвидировали, сейчас продолжается тушение другого", – сообщили спасатели.

