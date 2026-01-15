18:59  14 января
15 января 2026, 07:35

Во Львове российский дрон попал в детскую площадку

15 января 2026, 07:35
Скриншот с видео
Во Львове вражеский беспилотник попал в детскую площадку у памятника Степану Бандере. Предварительно пострадавших нет

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый , передает RegioNews .

По его словам, взрывной волной немного задел тракториста, который убирает снег, но с ним все хорошо.

Также были повреждены окна в соседних домах, в частности, в корпусе Львовской политехники и жилых домах.

Из-за атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт в этом районе пока не курсирует.

Также не совершают движение троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Напомним, сегодня утром во Львове после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, в ночь на 14 января враг атаковал Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 113 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды". Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
