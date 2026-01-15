Скриншот с видео

Во Львове вражеский беспилотник попал в детскую площадку у памятника Степану Бандере. Предварительно пострадавших нет

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый , передает RegioNews .

По его словам, взрывной волной немного задел тракториста, который убирает снег, но с ним все хорошо.

Также были повреждены окна в соседних домах, в частности, в корпусе Львовской политехники и жилых домах.

Из-за атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт в этом районе пока не курсирует.

Также не совершают движение троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Напомним, сегодня утром во Львове после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, в ночь на 14 января враг атаковал Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 113 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды". Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.