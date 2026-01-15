Фото: ГСЧС

Утром 15 января обломки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе столицы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м без последующего горения.

Спасатели провели работы по открыванию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, во Львове вражеский беспилотник попал в детскую площадку у памятника Степану Бандере. Предварительно, пострадавших нет.