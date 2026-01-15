На Житомирщині росіяни атакувала критичну інфраструктуру

Ілюстративне фото: Суспільне

Сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, постраждалих немає, пожежі локалізовані, а ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти.

"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів", – зазначив Бунечко.

Нагадаємо, окупанти вже три дні поспіль атакують об’єкти критичної інфраструктури у Житомирсбкі області. У результаті останньої атаки було пошкоджено декілька таких у Коростенському та Звягельському районах.