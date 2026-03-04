Фото: соцсети

В среду, 4 марта, утром россияне ударили "шахедом" по пассажирскому поезду в Николаеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграм-каналы.

В результате атаки возник пожар в одном из вагонов поезда.

Информации о пострадавших сейчас нет.

Напомним, 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда. Погиб 75-летний мужчина, пострадали 10 человек.