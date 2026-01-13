Войска РФ ночью ударили по критической инфраструктуре Житомирщины
Сегодня ночью 13 января Житомирщина снова оказалась под ударами врага
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
По его словам, в Коростенском и Звягельском районах пострадали несколько объектов критической инфраструктуры.
Пока информации о погибших или пострадавших нет.
Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожаров, возникших в результате ударов, а специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, 11 января и 12 января враг также атаковал объекты критической инфраструктуры в Житомирской области. Пострадали два работника.
