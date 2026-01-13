09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
07:50  13 января
В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
13 января 2026, 09:35

Войска РФ ночью ударили по критической инфраструктуре Житомирщины

13 января 2026, 09:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГСЧС Житомирщины
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью 13 января Житомирщина снова оказалась под ударами врага

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, в Коростенском и Звягельском районах пострадали несколько объектов критической инфраструктуры.

Пока информации о погибших или пострадавших нет.

Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожаров, возникших в результате ударов, а специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 11 января и 12 января враг также атаковал объекты критической инфраструктуры в Житомирской области. Пострадали два работника.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область война российская армия инфраструктура повреждения
Массированная атака: ПВО уничтожила 7 российских ракет и 247 беспилотников
13 января 2026, 09:47
Два человека спасли из-под завалов терминала "Новая Почта" в пригороде Харькова
13 января 2026, 08:41
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: последствия
13 января 2026, 08:22
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Со второй попытки: Комитет Рады поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ
13 января 2026, 10:04
Россияне атаковали Киевщину: последствия есть в трех районах
13 января 2026, 09:56
Массированная атака: ПВО уничтожила 7 российских ракет и 247 беспилотников
13 января 2026, 09:47
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
13 января 2026, 09:18
Топ-10 супертяжеловесов мира по версии ESPN: Усик возглавил рейтинг
13 января 2026, 08:56
Два человека спасли из-под завалов терминала "Новая Почта" в пригороде Харькова
13 января 2026, 08:41
Киев и Бучанский район без света: ДТЭК ввел экстренные отключения
13 января 2026, 08:28
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: последствия
13 января 2026, 08:22
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 08:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »