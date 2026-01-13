Войска РФ ночью ударили по критической инфраструктуре Житомирщины

Иллюстративное фото: ГСЧС Житомирщины

Сегодня ночью 13 января Житомирщина снова оказалась под ударами врага

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, в Коростенском и Звягельском районах пострадали несколько объектов критической инфраструктуры.

Пока информации о погибших или пострадавших нет.

Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожаров, возникших в результате ударов, а специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 11 января и 12 января враг также атаковал объекты критической инфраструктуры в Житомирской области. Пострадали два работника.