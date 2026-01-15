Войска РФ били по двум районам Днепропетровщины: последствия

Фото: ОВА

В ночь на 15 января российские оккупанты атаковали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Вечером российская армия направила БПЛА на Новопольскую громаду Криворожского района. Повреждена инфраструктура.

Ночью ночью враг обстрелял из тяжелой артиллерии Никополь. В результате атаки повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, гараж, газопровод.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Чиновник отметил, что украинские защитники уничтожили в небе над областью два беспилотника.

Напомним, во Львове вражеский беспилотник попал в детскую площадку у памятника Степану Бандере. Предварительно, пострадавших нет.