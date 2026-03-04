Фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

"4 марта около 01:50 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по селу Ольшаны Харьковского района", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж.

Острую реакцию на стресс испытали 90-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 62 и 48 лет.

Напомним, 3 марта российские военные атаковали Чугуев в Харьковской области. Пострадали пять человек, в том числе 7-летняя девочка.