На Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку трубою та кинув напівживу тварину в закинутій будівлі

Фото: Нацполіція

На Житомирщині в селі Романові місцева жителька знайшла напівживого пса у закинутій будівлі. Вона віднесла тварину до фахівців та звернулась до правоохоронців

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Поліцейські з'ясували, що на місці події в день інцидент бачили 36-річного чоловіка. Місцевий житель сам зізнався: він помстився собаці за крадіжку домашньої птиці. Він пішов до закинутої будівлі, де знаходився собака, та кілька разів вдарив його по голові металевою трубою, яку приніс із собою.

Собака отримав численні травми голови та очей. Зараз тварина в лікарні під наглядом лікарів.

"17 грудня, після проведення необхідних процесуальних дій та отримання результатів досліджень, слідчі поліції інкримінували фігуранту жорстоке поводження з твариною, вчинене активним способом з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 299 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.